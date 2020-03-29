Никита Крылов: «Джонса нужно лишить пояса, только если его посадят»

Боец UFC Никита Крылов в интервью «СЭ» прокомментировал арест чемпиона лиги в полутяжелом весе американца Джона Джонса.

В ночь на 26 марта Джонс (26-1) арестовала полиция за езду в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле 32-летнего бойца нашли пистолет. Суд пройдет 9 апреля.

— Надо ли Джонса лишить пояса за то, что его задержали в нетрезвом виде?

— Если его посадят, то да. А если он спокойно сможет выйти на следующий бой — то нет. Зачем? Это щепетильный момент — разделение личного и публичного. Если человек становится чемпионом организации, он подписывает какой-т отдельный трактат, как ему жизнь прожить. Это спорный для меня момент. Но, наверное, кому-то виднее.

28-летний Крылов выступает в полутяжелом весе. На его счету 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). (Михаил Потапов)