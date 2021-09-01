Нейт Диас раскритиковал Макгрегора, Хабиба и Порье

Боец UFC Нейт Диас раскритиковал в Twitter Конора Макгрегора, заявив, что Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье боялись драться с ним. Затем Диас добавил несколько твитов, чтобы задеть ирландца.

«Конор, не забывай, Кабоб чертовски испугался меня, но надрал тебе задницу и прикончил тебя. И не забывай, ДП тоже боялся меня, но и он надрал тебе задницу и прикончил тебя... вы все киски», — написал Диас.

@TheNotoriousMMA Don't forget kabob was scared as hell of me and he beat your ass and finished you off

And Don't forget DP scared of me also but he beat your ass and finished you too.. you're all pusssies — Nathan Diaz (@NateDiaz209) August 31, 2021

«Это означает, что я дважды трехкратный чемпион всего этого дерьма. Ты же спрыгнул с корабля, иди домой», — добавил спустя время Диас.

Перепалка с Макгрегором началась ранее во вторник после того, как ирландец опубликовал фотографию Диаса, намекающего на драку.