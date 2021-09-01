Нейт Диас раскритиковал Макгрегора, Хабиба и Порье
Боец UFC Нейт Диас раскритиковал в Twitter Конора Макгрегора, заявив, что Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье боялись драться с ним. Затем Диас добавил несколько твитов, чтобы задеть ирландца.
«Конор, не забывай, Кабоб чертовски испугался меня, но надрал тебе задницу и прикончил тебя. И не забывай, ДП тоже боялся меня, но и он надрал тебе задницу и прикончил тебя... вы все киски», — написал Диас.
«Это означает, что я дважды трехкратный чемпион всего этого дерьма. Ты же спрыгнул с корабля, иди домой», — добавил спустя время Диас.
Перепалка с Макгрегором началась ранее во вторник после того, как ирландец опубликовал фотографию Диаса, намекающего на драку.
«Ты не можешь идти драться прямо сейчас, почему ты делаешь это дерьмо? Мы поговорим позже», — отметил Диас, на что Макгрегор дал пламенный ответ: «Кто не может? Проходи и увидишь, что ты, маленький тощий дурак, тебя отшлепают и надерут тебе задницу».
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