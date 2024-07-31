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Несколько штатов США запретили выступать россиянину Шаре Буллету

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Несколько американских штатов запретили российскому бойцу Шарабутдину Магомедову (Шаре Буллету) выступать из-за проблем со здоровьем.

«В нескольких штатах Шаре будет запрещено выступать. По остальным нужно будет заранее выверять все действия. Но пока Шара будет выступать на Ближнем Востоке», — цитирует источник в команде спортсмена ТАСС.

Отмечается, что вопрос касается зрения бойца.

30-летний Буллет имеет на своем счету 13 побед и ни одного поражения.

Источник: ТАСС
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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