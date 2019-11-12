Немчинов проведет бой против Штруса 15 ноября

Российский боец среднего дивизиона Лейтенант полиции, сотрудник отдела специального назначения «Гром» УМВД УНК Виталий Немчинов проведет поединок с поляком Петром Штрусом. Бой пройдет 15 ноября в Варшаве на турнире ACA 101.

— Я нахожусь достаточно в хорошей форме, — сказал Немчинов. — Отлично себя чувствую, гоняю обычно немного, в среднем 7-8 кг. К бою против Штруса проделал очень плодотворную работу. Подготовка прошла в два этапа: сначала в Таиланде, потом дома в Ханты-Мансийске. Изучил своего соперника. У меня есть тактика на бой и цель, — вернутся на победную тропу, поэтому 15 ноября я буду максимально сконцентрирован и собран.

Работа бойца ММА и бойца отряда специального назначения в моей жизни дополняют друг друга и близки по духу постоянной психологической готовностью перед лицом страха несмотря ни на что идти до конца, умением работать в стрессовой ситуации, принимать, возможно, единственно верное решение.

Каждый мой выход в клетку — это большая ответственность, все мои коллеги от бойца до командира отряда не просто следят за моими выступлениями, но и помогают мне в подготовке. А также вышестоящее руководство в лице генерала-майора Романице Василия Ивановича, который заинтересован в моей профессиональной карьере и следит за спортивными достижениями.