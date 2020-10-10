«Не сомневаюсь в победе над Федором». Вердум ждет решения Емельяненко по их реваншу

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум сообщил, что переговоры с Bellator по организации их реванша с Федором Емельяненко продвинулись.

В июне 2010 года Вердум досрочно выиграл у Емельяненко, прервав его серию из 27 побед, которая длилась почти 10 лет.

«Переговоры продвинулись, — приводит слова Вердума MMA Fightnig со ссылкой на Canal Encarada. — Али (Абдель-Азиз, менеджер Вердума. — Прим. «СЭ») обсудил бой на прошлой неделе, и теперь вопрос в согласии Федора. Емельяненко говорил в интервью, что тоже хочет бой-реванш. Поскольку я очень уважаю Федора, я определенно дал бы ему реванш».

«Я все еще считаю Федора величайшим бойцом всех времен, вы должны его уважать, — отметил бразилец. — Он побеждал лучших, так что, на мой взгляд, всем было бы интересно увидеть реванш в Bellator, это был бы супербой, который будет хорошо продаваться».

«Если Федор согласился, если он действительно хочет реванш... При всем уважении к нему, я выиграю у него во второй раз. Я в этом не сомневаюсь, — сказал Вердум. — Это не я дерзкий, это реальность. Конечно, будет тяжело, но что насчет нашего первого боя? В меня никто не верил, а зал скандировал «Император!» (прозвище Емельяненко — Последний император. — Прим. «СЭ»)».

На счету 43-летнего Вердума 24 победы, 9 поражений, 1 ничья в ММА. У 44-летнего Емельяненко 39 побед, 6 поражений, он бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе. Сейчас Вердум — свободный агент, а Емельяненко — боец Bellator.