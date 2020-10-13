Назван следующий соперник Магомеда Исмаилова. Им стал Уральский Халк

Российский боец MMA Магомед Исмаилов подерется с Иваном Штырковым 12 декабря на турнире ACA 115.

Поединок Исмаилова («Лысого хищника») с «Уральским Халком» пройдет в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг) и станет главным боем ACA 115, город проведения которого будет анонсирован позднее.

В активе 32-летнего Штыркова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. В активе 34-летнего Исмаилова, который в последнем бою в ACA досрочно победил Александра Емельяненко, 16 побед, 2 поражения, 1 ничья.