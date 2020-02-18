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«Наткнулись друг на друга и сразу начали разбираться». Кадыров готовится к поединку с Емельяненко

16:36
Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров. Фото instagram.com
Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров. Фото instagram.com
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Боец Александр Емельяненко в своем официальном Instagram опубликовал видео с главой Чеченской Республики.

— Мы идем боксировать, а то никто не поверит, — сказал Емельяненко на видео.

— Конечно, идем боксимровать, я и Александр — мы два чемпиона, — ответил Рамзан Кадыров.— Но мы еще должны определиться, кто из нас чемпион.

— Об этом вы не узнаете, к сожалению, — смеясь добавил Емельяненко.

Александр прибыл в Грозный на прошлой неделе и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат». На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Он провел первый бой в 2003 году.

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