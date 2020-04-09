Напарник Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова, которого обвиняют в срыве боя с Фергюсоном

Ирландский боец ММА Артем Лобов, который входит в команду Конора Макгрегора, прокомментировал ситуацию с отменой поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

1 апреля 31-летний Нурмагомедов сообщил, что его бой с 36-летним Фергюсоном отменен, потому что чемпион UFC в легком весе не может покинуть Россию.

«Стоит быть справедливым и сказать, что это, наверное, единственный случай, когда он выбыл оправданно, — приводит слова Лобова Allboxing. — В прошлые разы и со стороны Фергюсона, и со стороны Хабиба оправдать нельзя. Сейчас стоит признать, что весь мир закрыт. Авиаперелеты сложно организовать. В этой ситуации я бы не стал перекладывать вину на него.

Все еще неизвестно место боя. Для бойца готовиться в таких условиях — это настоящий ад. Все сидят по домам, но как-то нужно умудряться готовиться, проводить спарринги по грэпплингу, бороться, делать вес. Очень тяжелая ситуация".

Поединок Хабиба и Фергюсона сорвался уже в пятый раз. Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля.

Напомним, что у Лобова возник конфликт с Нурмагомедовым во время турнира UFC 223. После этого Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы.

33-летний Лобов провел 33 поединка, в которых одержал 16 побед, 16 раз уступил соперникам и 1 ничья.

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