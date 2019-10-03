«Наглый Миша!» Емельяненко отреагировал на стычку с Кокляевым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео стычки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Он прокомментировал случившееся.

— Наглый Миша! Хочу заметить не я это начал!, — написал спортсмен в Instagram.

Кокляев бросил в соперника кепкой, тот ответил тем же, и в результате кепка рассекла пауэрлифтеру лицо.

Это была первая очная ставка между Емельяненко и Кокляевым после подписания ими контракта на бой. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Спортсмены конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. Позднее они договорились о проведении поединка.

Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!