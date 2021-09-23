На взвешивании перед турниром Top Dog произошла потасовка

На церемонии взвешивания перед турниром Top Dog произошла драка. По словам ветерана лиги Валерия Заботина по кличке Валера, его неожиданно толкнул его соперник по поединку — казахский Брюс Ли Адос Санньдибеков.

По словам Заботина, он не ожидал такого поведения от противника.

«Он спровоцировал конфликт. Нет, негатива не было. Подходит, жмет мне руку в столовой и такое вытворяет потом. Что, он боя дождаться не мог? Берет меня и толкает. Бой покажет все», — отметил он.

Ранее сообщалось, что скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, оказался на 15 килограммов тяжелее своего соперника — гостя из Англии Рэнди Рендайна по прозвищу Кофи Кинг. На процедуре взвешивания перед поединком на турнире Top Dog вес Дацика составил ровно 130 кг, а Рендайна — 115 кг.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире 24 сентября. Начало — в 23.00 по московскому времени.