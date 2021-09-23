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На взвешивании перед турниром Top Dog произошла потасовка

17:34
На взвешивании перед турниром Top Dog произошла потасовка. Фото Youtube.com
На взвешивании перед турниром Top Dog произошла потасовка. Фото Youtube.com
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На церемонии взвешивания перед турниром Top Dog произошла драка. По словам ветерана лиги Валерия Заботина по кличке Валера, его неожиданно толкнул его соперник по поединку — казахский Брюс Ли Адос Санньдибеков.

По словам Заботина, он не ожидал такого поведения от противника.

«Он спровоцировал конфликт. Нет, негатива не было. Подходит, жмет мне руку в столовой и такое вытворяет потом. Что, он боя дождаться не мог? Берет меня и толкает. Бой покажет все», — отметил он.

Ранее сообщалось, что скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, оказался на 15 килограммов тяжелее своего соперника — гостя из Англии Рэнди Рендайна по прозвищу Кофи Кинг. На процедуре взвешивания перед поединком на турнире Top Dog вес Дацика составил ровно 130 кг, а Рендайна — 115 кг.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире 24 сентября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/883105-potasovka-proizoshla-na-vzveshivanii-pered-turnirom-top-dog

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