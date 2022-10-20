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Мокаев: «О'Мэлли классный парень! Раньше я думал о нем по-другому»

Мухаммад Мокаев изменил свое мнение о Шоне О'Мэлли после личной встречи с ним
Давид Хачатрян
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22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) изменил свое мнение о Шоне О'Мэлли (15-1) после того, как встретился с ним лично.

«Шон О'Мэлли классный парень! Желаю ему всего наилучшего! Раньше я думал о нем по-другому», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев проведет третий бой в UFC против 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-5) на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. О'Мэлли подерется с Петром Яном (16-3) на том же турнире.
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