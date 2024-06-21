Монсон заявил, что планирует учить арабский язык после принятия ислама
Боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал, что планирует изучить арабский язык.
19 июня стало известно, что Монсон принял ислам. После этого он заявлял, что задумывается о смене имени.
«Я планирую изучить арабский язык. Это необходимость для общения, понимания многих процессов. Хотя я уже знаю несколько слов», — цитирует бойца ТАСС.
В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.
В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.
Источник: ТАСС
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