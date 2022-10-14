Минеев будет готовиться к ближайшему бою в Мариуполе

Боец смешанных единоборств, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что финальный этап подготовки к бою с бразильцем Фернандо Родригесом пройдет в Мариуполе.

32-летний российский боец отметил, что этот поединок важен для его репутации и подчеркнул, что после боя будет готовится к поступлению на службу. Он рассказал, что ему пришла повестка, после чего он принял решение участвовать в боевых действиях.

— К поступлению на службу как готовитесь?

— Я сейчас часто нахожусь в Мариуполе. И, скорее всего, главную подготовку к бою буду проходить там. Сейчас город восстанавливается силами РФ, сейчас это уже РФ. Часть города взяли ульяновские строители под восстановление. И я бываю там вместе с нашими делегациями. Являюсь советником губернатора по спорту, курирую строительство и восстановление спортивных объектов и инфраструктуры. Скоро мы там будем проводить детские соревнования, восстанавливаем спортивные клубы и клубы единоборств и оживляем жизнь в городе в спортивном плане, так как это одна из социально значимых задач, — сказал в эфире программы «Есть тема».

Сообщалось, что Минеев проведет бой с Родригесом 18 ноября до того, как отправится в зону СВО.