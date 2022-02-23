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Сегодня, 11:44

Минеев не будет заинтересован в проведении боя с Исмаиловым в случае его победы над Дуродолой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал предстоящий боксерский бой между Магомедом Исмаиловым и Оланреваджу Дуродолой.

«Заинтересует ли меня Исмаилов в случае его победы над Исмаиловым? Я думаю, что ему еще нужно что-то сделать в ММА, — сказал Минеев в интервью «СЭ». — Побить 41-летнего парня в боксе — недостаточно для того, чтобы меня заинтересовать. Желаю Маге удачи. Не считаю, что Дуродола -слабый спортсмен. Но если мы говорим про ММА, то я думаю, что ему [Исмаилову] нужно еще там что-то показать».

«На 75-80 [уверен], что победит Исмаилов, и я думаю, что они сделают максимум для победы, так как она сейчас как воздух им нужна. Но у Дуродолы есть опыт. Он может сориентироваться, попасть, сломать историю, которую будет предлагать Исмаилов».

В октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Минееву.

Исмаилов и Дуродола сразятся на турнире РЕН ТВ, который состоится 25 февраля в Москве.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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