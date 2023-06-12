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Сегодня, 11:23

Минаков рассказал о потенциальном бое с Харитоновым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец MMA Виталий Минаков рассказал о потенциальном бое с Сергеем Харитоновым.

«Желание провести бой в силе, но не вижу смысла это сейчас обсуждать. Я открыт для предложений, слово за Серегой. Наверное, это единственный из российских спортсменов, с кем мне было бы интересно выступить. Мы давно это обсуждали, и было бы правильно завершить болтологию конкретным действием. Посмотрим, состоится ли этот бой», — приводит слова Минакова «РБ Спорт».

На счету Минакова 22 победы и 2 поражения. В последнем поединке в октябре 2021 года он дрался с Саидом Соума в турнире Bellator и проиграл техническим нокаутом из-за перелома пальца.

У Харитонова 32 победы и 8 поражений. Последний бой по ММА он провел в январе 2022 года и победил нокаутом Тайрона Спонга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-minakov-haritonov-edinstvenny-j-interesny-j-sopernik-iz-rossiyan/
Виталий Минаков
Сергей Харитонов
ММА
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