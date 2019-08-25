Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225. Соперник россиянина поменялся за несколько часов до боя

Российский боец Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона в соглавном поединке вечера.

Первоначально Минаков должен был сражаться с 31-летним американцем Хави Айялой, но он отказался от боя за несколько часов до начала турнира по неизвестным причинам. Предполагалось, что Тимоти Джонсон будет драться в предварительном карде.

На счету Минакова теперь 22 победы при 1 поражении. У Джонсона 12 побед в 18 боях.

В главное поединке турнира сойдутся российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион, которые уже встречались 15 февраля. Тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара ногой в пах — Харитонов не смог продолжить бой.