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Михаил Кокляев — о бое с Емельяненко в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ»

1 декабря 2019, 22:25
Михаил Кокляев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Кокляев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В понедельник, 2 декабря, в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» — самый титулованный стронгмен России Михаил Кокляев, который 29 ноября провел бой по правилам бокса с Александром Емельяненко.

Кокляев расскажет о поединке с Емельяненко и его последствиях, желании взять реванш у Александра по правилам ММА, своих дальнейших боевых планах и многом другом.

Начало — 12.00 мск. Не пропустите!

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