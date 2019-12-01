Михаил Кокляев — о бое с Емельяненко в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ»
1 декабря 2019, 22:25
В понедельник, 2 декабря, в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» — самый титулованный стронгмен России Михаил Кокляев, который 29 ноября провел бой по правилам бокса с Александром Емельяненко.
Кокляев расскажет о поединке с Емельяненко и его последствиях, желании взять реванш у Александра по правилам ММА, своих дальнейших боевых планах и многом другом.
Начало — 12.00 мск. Не пропустите!
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