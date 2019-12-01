В понедельник, 2 декабря, в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» — самый титулованный стронгмен России Михаил Кокляев, который 29 ноября провел бой по правилам бокса с Александром Емельяненко.

Кокляев расскажет о поединке с Емельяненко и его последствиях, желании взять реванш у Александра по правилам ММА, своих дальнейших боевых планах и многом другом.

Начало — 12.00 мск. Не пропустите!