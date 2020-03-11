Мейвезер заявил, что проведет свой следующий бой против Хабиба

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что проведет свой следующий поединок против бойца ММА, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также, он заявил, что собирается вновь встретиться с другим бойцом смешанных единоборств, Конором Макгрегором.

— Если я могу развлечь мир и повеселиться сам, заработав при этом 600 миллионов долларов, то почему бы и не подраться с Хабибом и Конором? Я буду драться с Хабибом в моем следующем бою, — приводит Boxingnews 24 слова Мейвезера. — В первую очередь, я должен думать о потомках. Когда деньги поступят на счет, мои дети скажут, что гордятся мной. Если я могу заработать 600 миллионов, которые останутся моим детям и их внукам, то почему бы не провести поединок?

В августе 2017 года прошел грандиозный звездный бой 31-летнего Конора Макгрегора (22-4 в ММА) против 43-летнего Флойда Мейвезера (50-0 в боксе). Обладатель двух чемпионских титулов UFC уступил в своем первом поединке по правилам бокса.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА