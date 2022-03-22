Мераб Двалишвили — Яну: «Стерлинг разберет тебя и отправит обратно в Россию»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили обратился к временному чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну. Двалишвили заявил, что его друг и напарник по команде Алджамейн Стерлинг разберет Яна и отправит в Россию.

«Я буду сильно смеяться, когда Алджамейн разберет тебя и отправит обратно в Россию. Мы ждем тебя! Не вздумай слиться», — написал грузинский боец в Twitter.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9-го апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.