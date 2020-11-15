Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Забита Магомедшарипова, сообщил, что его клиент испытывает проблемы со здоровьем. Также он отметил, что Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC.

— Следующий бой Забита будет претендентским. Если он пройдет следующего соперника, то потом должен быть бой за титул. Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем, — цитирует ТАСС Магомедова.

29-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА и потерпел 1 поражение.