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Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC

21:40

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Забита Магомедшарипова, сообщил, что его клиент испытывает проблемы со здоровьем. Также он отметил, что Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC.

— Следующий бой Забита будет претендентским. Если он пройдет следующего соперника, то потом должен быть бой за титул. Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем, — цитирует ТАСС Магомедова.

29-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА и потерпел 1 поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10007805

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