Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов встретиться с победителем боя между американцами Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном.

— Очевидно, что соперником будет победитель боя Гэтжи — Фергюсон. Это обязанность чемпиона — защитить свой пояс. Тут определится соперник, — цитирует менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гэтжи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон сорвался в пятый раз с 2015 года.