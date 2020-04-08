Менеджер Хабиба заявил, что чемпион UFC готов провести бой с победителем поединка Гэтжи — Фергюсон
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов встретиться с победителем боя между американцами Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном.
— Очевидно, что соперником будет победитель боя Гэтжи — Фергюсон. Это обязанность чемпиона — защитить свой пояс. Тут определится соперник, — цитирует менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.
18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гэтжи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон сорвался в пятый раз с 2015 года.
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