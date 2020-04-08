Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Менеджер Хабиба заявил, что чемпион UFC готов провести бой с победителем поединка Гэтжи — Фергюсон

11:19
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Теги:

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов встретиться с победителем боя между американцами Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном.

— Очевидно, что соперником будет победитель боя Гэтжи — Фергюсон. Это обязанность чемпиона — защитить свой пояс. Тут определится соперник, — цитирует менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гэтжи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон сорвался в пятый раз с 2015 года.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8188583

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир