Менеджер Хабиба почтил память его отца Абдуманапа Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца, тренера Абдуманапа Нурмагомедова. Сегодня, 3 июля, годовщина его смерти.

Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий с Абдуманапом.

«Никогда не забудут», — подписаны снимки.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля после перенесенной пневмонии. О его смерти сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.