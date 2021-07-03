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Менеджер Хабиба почтил память его отца Абдуманапа Нурмагомедова

18:10
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца, тренера Абдуманапа Нурмагомедова. Сегодня, 3 июля, годовщина его смерти.

Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий с Абдуманапом.

«Никогда не забудут», — подписаны снимки.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля после перенесенной пневмонии. О его смерти сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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