Менеджер Хабиба почтил память его отца Абдуманапа Нурмагомедова
18:10
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца, тренера Абдуманапа Нурмагомедова. Сегодня, 3 июля, годовщина его смерти.
Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий с Абдуманапом.
«Никогда не забудут», — подписаны снимки.
Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля после перенесенной пневмонии. О его смерти сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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