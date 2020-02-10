Менеджер Хабиба оценил шансы на реванш с Конором

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором может состояться только на улице.

— Если этот бой и может где-то состояться, то разве что на улице, — цитирует ESPN Абдель-Азиза. — Макгрегору пришлось бы сотворить нечто зрелищное. Вы понимаете, кто он? Конор Макгрегор — одна из самых больших звезд, но только потому, что он один из самых больших отморозков.

Давайте смотреть на вещи реально. Нам не нравится этот парень. Всякий раз, когда мы его видим, возникают какие-то проблемы. Он говорил что-то о семье, о религии, о расе. Он пересек черту, а с Хабибом такого делать нельзя.