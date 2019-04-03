Менеджер Хабиба - о Конору: "Он оскорбил 1,5 миллиарда мусульман. Он насильник и сучка"

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-азиз в резкой форме ответил Конору Макгрегору. Ранее Хабиб на встрече со студентами назвал Конора "ревнивой женой". Ирландец в Твиттере написал ему: "Твоя жена - полотенце", прикрепив фотографию со свадьбы Нурмагомедова. Через некоторое время он удалил твит.

"Говорящее дерьмо. Этот парень оскорбляет жену другого человека и издевается над ее религией и верой. Он не понимает, что оскорбил 1,5 миллиарда мусульман. Религия и семья - это запретные темы. Ты (облажался), Конор, посмотрим, что скажут СМИ сейчас. Он насильник и сучка", - написал Абдель-азиз в Твиттере.

Ранее стало известно, что полиция расследует причастность Макгрегора к изнасилованию.