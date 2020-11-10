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Менеджер Хабиба намекнул, что тот проведет еще один бой

22:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оставил короткий пост в Twitter.

«30-0», — написал Абдель-Азиз.

Менеджер мог намекнуть, что россиянин возобновит карьеру ради еще одного поединка.

За свою карьеру в UFC 32-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного боя: в 29 поединках он одержал 29 побед. Это абсолютный рекорд для чемпионата. Впервые титул чемпиона он завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в бое против Конора Макгрегора. В 2019 году он вновь сохранил пояс, одолев Дастина Порье.

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