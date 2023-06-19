Мелсик Багдасарян подерется с Такером Латцем 15 июля на UFC Fight Night

31-летний армянский боец наилегчайшего дивизиона UFC Мелсик Багдасарян (7-2) проведет следующий поединок против 28-летнего американца Такера Латца (12-3) 15 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорф в Twitter.

Багдасарян провел в UFC три боя, одержал две победы и потерпел одно поражение. В прошлом поединке он уступил Джошуа Кулибао (11-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Латц проиграл два последних поединка подряд. В прошлом бою он уступил Даниэлю Пинеде (28-15) сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.