Мехонцев о бое Топора и его тренера: «Вызов на ринг — это правильно»

Боксер-профессионал, олимпийский чемпион Егор Мехонцев прокомментировал РЕН ТВ скандальную историю с участием Макса Топора и его экс-тренера Альберта Кармазяна.

Напомним, что конфликтная ситуация возникла после поединка Щербакова (Макса Топора) с Максимом Новоселовым. Кармазян избил Топора на глазах у жены и друзей и обвинил его в том, что он «слил» поединок. Сначала боец решил подать заявление на обидчика, а сегодня записал видеообращение и вызвал экс-тренера на бой на голых кулаках.

Мехонцев отметил, что решение подать заявление в полицию кажется ему правильным.

«Я видел запись. Этот парень в перчатках (Макс Топор) начал на повышенных тонах разговаривать со своим тренером. Тот в ответ нанес ему серию низко-жестких ударов. Он (Топор) посчитал, что правильнее будет разобраться с помощью правоохранителей», — цитирует Мехонцева РЕН ТВ.

По его мнению, вызов на ринг и цивилизованные бой — это тоже верная история.

Один решил написать заявление, потому что посчитал, что его подло ударили. Правильно, молодец. Вызов на ринг — это тоже правильно", — отметил он.

При этом Мехонцев не считает Кармазяна тренером, отмечая, что он, скорее, был секундантом. Также он отметил, что оба в этой истории занимаются хайпом.

«Он был его не тренером, а его секундантом. Он ему оказывал поддержку. Кто кого тренировал? Они оба неподготовленные были. Два мешка с картошкой. Я бы на их месте вообще не вышел ни на какой ринг. Что это за клоунада? Время хайпа сейчас. Они и пошли хайповать», — сказал он.

Также он добавил, что не осуждает такое поведение, понимая, что они зарабатывают деньги таким образом.