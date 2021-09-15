Майрек Хасиев: «Fight Nights и близко не стоит с АСА по уровню боев»

Основатель АСА Майрбек Хасиев поделился мнением, почему промоушен покинул один из самых популярных бойцов лиги — Юсуф Раисов.

«Я точно не знаю, почему Раисов ушел, — сказал Хасиев. — Мне кажется, что он обиделся из-за судейства в бою с Резниковым (в сентябре 2020 года Раисов проиграл Резникову раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»). Это мое мнение. Юсуф выполнил контракт, и держать мы никого не собираемся. Он захотел уйти».

15 июля Раисов провел бой с Алексеем Махно на турнире AMC Fight Nights, одержав победу (угол Махно сигнализировал об остановке поединка).

«Его бой с Махно я не видел, — отметил Хасиев. — Выступал он в какой лиге? Пусть не обижаются мои друзья, но Fight Nights и близко не стоит в плане уровня боев. Поэтому зря Юсуф выбрал АМС».