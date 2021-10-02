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Майкл Пейдж взял реванш у Дугласа Лимы

01:52
Майкл Пейдж. Фото Twitter
Майкл Пейдж. Фото Twitter
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Англичанин Майкл Пейдж выиграл бой против бразильца Дугласа Лимы на Bellator 267. Английский боец одержал победу раздельным решением судей по итогам трех раундов.

Напомним, в первом поединке между этими бойцами, который прошел в мае 2019 года на турнире Bellator 221, бразилец одержал победу нокаутом во 2-м раунде.

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Евгений Козинов все материалы автора

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