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Майк Тайсон назвал боксера, который побил бы Сауля Альвареса, если бы не завершил карьеру

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) уверен, что экс-чемпион в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) является одним из величайших боксеров в истории.

«Он уничтожил всех, — сказал Тайсон в подкасте Hotboxin'. — Я думал, что он не сможет победить некоторых ребят, но он надрал им задницы. Он не победил Канело, а ведь мог бы победить.

Он был одним из тех бойцов, которые не слишком привлекают к себе внимание, но он был великолепен. Он не похож на великого, но он великий. Он как [Карлос] Монсон и подобного рода парни".

Уорд был первым номером рейтинга pound-for-pound по версии The Ring. Он завершил карьеру после победы над Сергеем Ковалевым (35-4) техническим нокаутом в восьмом раунде в 2017 году.

Майк Тайсон
ММА
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