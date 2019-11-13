Американец Хорхе Масвидал высказался об отношении к Конору Макгрегору. Ирландский боец предрекал ему поражение в бою против Нейта Диаса.

— Он сделал прогноз, сказав, что Нейт победит, но с тех пор, как я выиграл, он не издал ни звука в мой адрес, — приводит слова Масвидала MMAmania. — Я не собираюсь его преследовать. Если ты не хочешь драться, мне это тоже не нужно. Если ты хочешь сделать это, то я готов. Наш бой будет большим событием, но он просто этого не хочет.