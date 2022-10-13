Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

13 октября, 15:25

Марлон Вера не смог оценить уровень О'Мэлли в преддверии его боя с Яном

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (20-7) заявил, что Шон О'Мэлли (15-1) лишь дважды дрался с бойцами высокого уровня и ни в одном из этих боев не вышел победителем.

«Шон лишь дважды за карьеру дрался с бойцами высокого уровня, — подчеркнул Вера на подкасте Submission Radio. — В первый раз ему надрали задницу, во второй раз он ткнул сопернику в глаз, и бой остановили. До тычка в бою с Муньосом мы ничего нового в Шоне не увидели. Они не хотели драться друг с другом. Они только били друг друга лоу-киками. Поэтому трудно сказать, какой у О'Мэлли уровень».

Вера нанес О'Мэлли единственное поражение в карьере, победив техническим нокаутом в первом раунде. Следующий бой О'Мэлли проведет против Петра Яна (16-3) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
UFC
ММА
0
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джош Томсон рассказал, кто будет страховать бой Махачева и Оливейры

Камил Гаджиев: «Ближайший бой Минеева позиционируется как прощальный»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости