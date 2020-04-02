Макгрегор заверил, что нашел бы способ провести бой даже в условиях пандемии коронавируса

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что находится в хорошей форме для того, чтобы провести бой.

— Я в отличной форме, чтобы провести бой, — написал Макгрегор в Twitter.

Когда все это началось, Я сказал себе, что рад тому, что у меня не назначен официальный бой. В противном случае мне пришлось бы жить в потоке постоянно меняющейся информации и готовиться в ситуации неопределенности. Но я бы преодолел все преграды. И выиграл бы бой.

В понедельник чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Поединок запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249. По словам Хабиба, в UFC ему сказали, что турнир на 99 процентов состоится в Абу-Даби, после чего, 19 или 20 марта, он покинул тренировочный лагерь в США и отправился в ОАЭ. Однако его не пустили в страну, так как въезд на территорию ОАЭ с 19 марта для иностранцев закрыт. Затем Нурмагомедов улетел в Махачкалу. В Дагестане он находится и сейчас.

В среду Хабиб сообщил об отмене поединка с Фергюсоном.