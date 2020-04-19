Макгрегор рассказал, как изменил свою жизнь после ареста

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор опубликовал новые фотографии в Instagram. 31-летний ирландский боец рассказал подписчикам, как изменил свою жизнь после ареста.

В апреле 2018-го Макгрегор был задержан полицией за нападение на автобус с бойцами MMA на турнире UFC 233. Позже спортсмена арестовали за разбитый телефон фаната, который хотел сделать фото с кумиром.

«Я решил заставить себя собрать все свои силы в кулак, чтобы привести жизнь в порядок, и добился этого. Никогда не поздно подняться на более высокий уровень. Никогда! И неважно, на какой стадии вы находитесь. Всегда есть к чему стремиться. Обложка этого журнала была сделана после моего последнего боя. Работа над собой. Концентрация. Преданность делу. Итог — результаты», — подписал фото Макгрегор.

В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне? на UFC 246.