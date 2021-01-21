Макгрегор посоветовал Хабибу взять пример с Нейта Диаса и согласиться на реванш

Ирландский боец Конор Макгрегор призвал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова последовать примеру американца Нейта Диаса. Последний после победы на Макгрегором в первом бою согласился на реванш, в котором в итоге проиграл.

Хабиб в октябре 2018 года победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

«Нейт — чертовски мужественный боец. Он сразу согласился на реванш. Убегать и прятаться — это... Психологический перерыв в октагоне, он показывает слабость, всему миру это понятно. Все видят, что дело не закончено. Но, если он не хочет в этом участвовать, это его дело».

Напомним, что 23 января в Абу-Даби (24 января по московскому времени) Макгрегор подерется с американцем Дастином Порье.

32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом.

«РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире. Ранее стало известно, что Нурмагомедов после этого поединка может принять решение о возвращении в спорт. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.