Макгрегор поделился планом на поединок против Порье

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о плане на бой против Дастина Порье.

«Хорошо приложусь по голове Порье с ноги. 10 июля будет использован обширный боевой арсенал, можете быть уверены. Он хочет смешанные единоборства? Он их получит. В последнее время он много говорит, и он заплатит за все! Его не ждет ничего хорошего.



Я был занят работой все это время. Сфокусирован на полное погружение в ММА. Вернулся к своим истокам», — сказал Макгрегор.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.