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Макгрегор поделился планом на поединок против Порье

13:50
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports.
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports.
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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о плане на бой против Дастина Порье.

«Хорошо приложусь по голове Порье с ноги. 10 июля будет использован обширный боевой арсенал, можете быть уверены. Он хочет смешанные единоборства? Он их получит. В последнее время он много говорит, и он заплатит за все! Его не ждет ничего хорошего.

Я был занят работой все это время. Сфокусирован на полное погружение в ММА. Вернулся к своим истокам», — сказал Макгрегор.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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