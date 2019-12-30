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Макгрегор обогнал Хабиба в списке лучших бойцов десятилетия

12:13
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Известный американский сайт MMA Junkie, посвященный единоборствам, опубликовал рейтинг лучших бойцов за последние десять лет.

Дейтвующий чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов в этом списке идет на восьмом месте. На первой строчке — действующий чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс.

В тройке находятся также Деметриус Джонсон и Даниэль Кормье. Далее идут Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор, Аманда Нуньес и Ронда Роузи.

Замыкают топ-10 Жозе Алду и Макс Холлоуэй.

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