Макгрегор нокаутировал Серроне в первом поединке после возвращения

В главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США) ирландский боец ММА Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне. Для ирландца это был первый поединок после возвращения в UFC. Бой прошел в полусреднем весе. Конор нокаутировал соперника уже в первом раунде.

31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка.

36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41 победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.