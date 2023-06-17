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Сегодня, 16:16

Махно считает, что Вартанян в состоянии победить абсолютно любого легковеса в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец AMC Fight Nights Алексей Махно прокомментировал победу россиянина Эдуарда Вартаняна над казахстанцем Артемом Резниковым в финале Гран-при ACA в легком весе.

«Правильно же говорили, что этот бой войдет в историю. Он по всем ожиданиям себя оправдал. Это был очень крутой поединок. Эдуард проделал свою работу, о которой он и говорил. Держал сильные и слабые стороны Артема. Можно выделить характер и стремление Резникова, рубился до последнего. Это два атлета высочайшего уровня, но победитель только один. Знаком с обоими, во время просмотра старался абстрагироваться как зритель, и получил удовольствие. Это был высший уровень ММА. План Эдуарда вчера сработал. Как только бой начался, он оформил несколько тяжелых попаданий, это очень сбивает. Тем более, когда ты раз-два переводишь соперника и не можешь увязать в партере, и противник постоянно встает, это психологически тоже влияет. Был день Вартаняна, а не день Резникова. Я знаю Эдуарда больше десяти лет, мы с ним тренировались вместе. Перевести в партер его можно, но удержать его очень сложно. Люди это очень недооценивают. На сегодняшний день Вартанян — лучший легковес страны. Он в состоянии выиграть абсолютно у любого легковеса в России», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

В финале Гран-при легкого веса Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде. Эдуард стал победителем Гран-при. В его активе 25 побед и четыре поражения. На счету Резникова 24 победы и семь поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-vartanyan-v-sostoyanii-pobedit-absolyutno-lyubogo-legkovesa-v-rossii-259482/
ММА
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