Магомедшарипов не ведет переговоров о поединке с Ортегой

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов не ведет переговоров о поединке с американцем Брайаном Ортегой, сообщили в команде спортсмена.

- Это слухи, переговоры не ведутся, - цитирует представителя российского спортсмена ТАСС.

Ранее подкаст CB Gold сообщил, что Магомедшарипов и Ортега могут провести бой осенью 2019 года. Российский боец полулегкого веса в своем последнем поединке на турнире UFC победил американца Джереми Стивенса. Он одержал 17 побед при одном поражении.