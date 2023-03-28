Шара Буллет: «Готов побороться с Минеевым хоть в борьбе, хоть в шахматах»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) сообщил, что хочет провести схватку с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

«В силе ли мое предложение побороться с Минеевым по правилам грепплинга или вольной борьбы? Да, в силе. Я активный, я дерусь. Минеев просто сейчас пусть свой момент закроет. А так, борьба, шахматы — вообще без разницы. У меня сейчас такая тема, что я в UFC — я не могу выступать в других промоушенах, ударных видах спорта, но могу бороться. Поэтому открыт для предложений по борьбе», — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.