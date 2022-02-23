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Сегодня, 12:02

Исмаилов — о плане на бой с Дуродолой: «Где-то буду Али, где-то Тайсоном, где-то Джонсом, но в основном — уличным драчуном»

Исмаилов заявил, что план на бой с Дуродолой быть «уличный драчуном»
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал, какого стиля ведения боя будет придерживаться, когда разделит ринг с опытным нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«25-го числа буду драться в стиле Мохаммеда Али или Майка Тайсона? Там будет всего по чуть-чуть и плюс немножечко уличный рубака, уличный драчун. Где-то Мохаммед Али, где-то Майк Тайсон, где-то немножечко Рой Джонс, но в основном — уличный рубака», — сказал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится на вечере бокса РЕН ТВ, который пройдет 25 февраля в Москве.

На счету 41-летнего Дуродолы в боксе 36 побед и 9 поражений, у 35-летнего Исмаилова в ММА — 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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