Магомед Исмаилов не собирается прививаться от ковида: «Есть прививка нормальная, для серьезных ребят. Она мне не по карману»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов признался, что не делал прививку от коронавируса и не собирается ее делать.

«Буду ли я прививаться перед боем? Даже не знаю, как тут схитрить… — сказал 35-летний Исмаилов в интервью «СЭ». — Я не прививался. Ну вот есть же прививки, от которых люди начинают болеть, умирают — тяжело переносят. А есть прививка — четкая, специальная. Не каждый ее достанет, она для серьезных ребят, чиновников — такая нормальная. А вот другая, которая для людей, она такая — кто-то выжил, кто-то не выжил, кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Хотя есть другая — парадокс.

Как я знаю, есть прививка, от которой заболевают и погибают, а есть хорошая, после которой все хорошо. Такая никому не по карману. Вот и у меня нет возможности сделать себе крутую прививку, а другую я делать не буду».

16 октября Исмаилов проведет бой против Владимира Минеева. Поединок пройдет в Сочи на турнире AMC Fight Nights.