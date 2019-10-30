Российский боец ММА Магомед Исмаилов в своем Youtube-канале поделился мнением насчет поведения Конора Макгрегора.

Ирландец приезжал на прошлой неделе в Москве и дал пресс-конференцию, на котором оскорбил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев. В результате к отелю Макгрегора приехали несколько десятков дагестанцев, желающих поговорить с ним.

— Я не поехал, потому что считаю, что максимум, что можно сделать в адрес этого человека — это посмеяться над этим дурачком, который оскорбляет все и вся дабы добиться своих определенных целей. А цель его, я так понимаю, подраться с Хабибом Нурмагомедовым, — сказал Исмаилов.

— Все приехавшие также не смогли подобраться к нему ни на два, ни на три и даже ни на пять метров. Мы должны понимать, что мы ему сделать здесь ничего не сможем, а если бы и сделали что-то, то у нас были бы проблемы с нашими же российскими властями, — отметил боец.

— Не ожидал, что в России так много болельщиков Конора. Мужчины кричали как женщины «Конор!» Много вопросов к этому приезду. Приехал, чанду (дагестанский слэнг, означает слово «чепуха». — Прим. «СЭ») нагнал и уехал, — добавил Исмаилов.

33-летний Исмаилов выступает в лиге АСА. Провел 19 боев (16 побед, 2 поражения, 1 ничья).