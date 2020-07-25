Магомед Исмаилов: дам реванш Емельяненко, если он захочет

Российский боец ММА Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко на турнира ACA 107 оценил возможность реванша. Также он признался, что сейчас хочет увидеться с семьей.

— Если честно, больше не хочу драться в тяжах, — сказал Исмаилов. — Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию, 84 килограмма. Но я знаю, что Саша сейчас скажет: ну что, реванш делаем? Я ему отвечу: если ты пожелаешь, пусть это случится. Но это будет стоить очень дорого! Спасибо всем. Я полгода провел в очень строгом режиме. Не имеет значения, выиграл я или проиграл, моя супруга сейчас скорее всего плачет. Надо ее успокаивать, надо увидеть родителей, родных. Все эти полгода я не мог уделить им внимания. Пока я был в Дагестане, я не заехал ни к кому. Сейчас нужно отдохнуть, провести с ними немного времени, выйти из этого тренировочного состояния. А вот Али Исаев подошел, мой спарринг-партнер! Посмотрите на эту машину, это будущий чемпион UFC! Как вы могли писать, что у меня нет шансов, когда в моем углу был такой человек?

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.