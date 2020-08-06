«Льюис будет тяжелее более чем на 25 кг». Олейник рассказал об огромной разнице в весе с соперником

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» предположил, что в день боя американец Деррик Льюис будет тяжелее его более чем на 25 кг.

Поединок тяжеловесов состоится в Лас-Вегасе 9 августа рано утром по московскому времени и возглавит шоу UFC Fight Night 174.

— На взвешивании перед боем с Вердумом вы показали 103,2 кг.Это был ваш минимальный вес за последние годы. Сколько будете весить сейчас?

— Думаю, сейчас буду еще меньше, на килограммчик-полтора. Две недели назад весил 100 кг, сейчас — 103,5. Перед боем 1-2 кг у меня сгорают на нервах. Все вес набирают, а я теряю. Я недавно вывешивал фотографию с Тиаго Сантосом, он говорил: «Вот, держу вес, у меня 106 кг». Ответил ему: «Отлично, у меня 101 кг» (боец UFC Тиаго Сантос выступает в полутяжелом весе, ранее дрался в среднем весе. — Прим. «СЭ»)

— У вас, кстати, не было мысли выступать в UFC в полутяжелом весе? Может, там было бы легче?

— Таких мыслей нет.

— Почему?

— Потому! Есть еще вопросы? (смеется).

— Но 100 килограммов для тяжелого веса... У вас с Льюисом будет разница килограммов в 20 точно.

— Думаю, у него будет 127-130 [в день боя]. У Ханта было 127, по-моему, перед нашим боем. Нас ведь взвешивают перед поединками, проверяют, чтобы мы не набрали больше 10 процентов. Для тяжей это невозможно, потому что больше, чем 12 килограммов не наберешь, но все равно взвешивают.

— Все-таки — почему никогда не думали перейти в категорию ниже?

— Давайте я вам задам вопрос. А зачем мне это? Чего бы я мог этим добиться?

— Вам там, возможно, было бы легче выступать.

— Вот, чтобы мне было легче. А я не хочу легче. Никогда не стремился к этому, как бы пафосно это ни звучало. Если кто-то не понимает это слово, пусть и дальше не понимает. Не вижу смысла в последние пару лет карьеры начинать юлить. Если бы я хотел легче... Когда я пришел в UFC, у меня был гонорар 15+15 тысяч долларов, а в России я в то время получал 50 тысяч. Нахрена я тогда пошел в UFC, где бойцы нереального уровня? Я мог бы остаться в России, мог бы научиться колоться, глотать, продлил бы спортивную карьеру. Но я не остался, а пошел в UFC, хотя получал в России на тот момент больше. В России я получал, как за два боя здесь. Еще и налоги платил в UFC. В России я бы не платил такой большой налог, не платил бы менеджеру, не платил бы за спортзал.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. У 35-летнего Льюиса 23 победы и 7 поражений в ММА. (Илья Андреев)