Лучший боец UFC прокомментировал победу Немкова над Бейдером

Американский боец ММА Джон Джонс, занимающий первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, отреагировал на победу россиянина Вадима Немкова над Райаном Бейдером.

— Похоже, у России теперь есть чемпион в полутяжелом весе, — написал у себя в Twitter Джонс. — Поздравляю!

Ранее Немков завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе, одержав победу над Бейдером техническим нокаутом во втором раунде.