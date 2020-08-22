Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Лучший боец UFC прокомментировал победу Немкова над Бейдером

08:26
Теги:

Американский боец ММА Джон Джонс, занимающий первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, отреагировал на победу россиянина Вадима Немкова над Райаном Бейдером.

— Похоже, у России теперь есть чемпион в полутяжелом весе, — написал у себя в Twitter Джонс. — Поздравляю!

Ранее Немков завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе, одержав победу над Бейдером техническим нокаутом во втором раунде.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир