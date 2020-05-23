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Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП

00:07

Украинский боец MMA Василий Ломаченко? попросил фанатов подписать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении украинской православной церкви (Московского патриархата).

«Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать» — написано на скриншоте петиции, опубликованном Ломаченко в Instagram.

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