Лицо Спенсер после поражения от Нуньес
07:50
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 250. В главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (20-4) защитила титул чемпионки в полулегком весе, победив по очкам канадку Фелицию Спенсер (8-2).
Нуньес стала первым в истории UFC бойцом успешно защитившим чемпионские титулы в двух весовых категориях.
По ходу боя Спенсер пропустила много ударов по лицу. У нее открылись несколько рассечений. Также на лбу образовалась большая гематома.
When you face the GOAT...— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) June 7, 2020
Result:#UFC250 pic.twitter.com/yvBlbxBi6l
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