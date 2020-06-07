Лицо Спенсер после поражения от Нуньес

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 250. В главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (20-4) защитила титул чемпионки в полулегком весе, победив по очкам канадку Фелицию Спенсер (8-2).

Нуньес стала первым в истории UFC бойцом успешно защитившим чемпионские титулы в двух весовых категориях.

По ходу боя Спенсер пропустила много ударов по лицу. У нее открылись несколько рассечений. Также на лбу образовалась большая гематома.