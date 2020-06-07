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Лицо Спенсер после поражения от Нуньес

07:50
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В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 250. В главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (20-4) защитила титул чемпионки в полулегком весе, победив по очкам канадку Фелицию Спенсер (8-2).

Нуньес стала первым в истории UFC бойцом успешно защитившим чемпионские титулы в двух весовых категориях.

По ходу боя Спенсер пропустила много ударов по лицу. У нее открылись несколько рассечений. Также на лбу образовалась большая гематома.

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