Легенда ММА Силва хочет провести реванш с Белфортом по правилам бокса

Легенда ММА Вандерлей Силва выразил заинтересованность в проведении реванша с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом по правилам бокса.

«Это был бы очень интересный бой, и, самое главное, его все ждут. Все хотят увидеть, как я побью Белфорта. Я уверен, что исход боксерского боя будет другим. У меня очень хороший бокс, и я думаю, что смогу удивить всех, — цитирует AG Fight Сильву. — Я заинтересован, постоянно тренируюсь. Поддерживаю форму, потому что знаю, что когда придет время и подходящее событие, и если это будет интересно для зрителей, и если они захотят увидеть «Убийцу с топором в действии», то это будет действительно круто».

В их первом бою, который состоялся в 1998 году на UFC 17.5, победу нокаутом одержал Белфорт.

45-летний Силва провел последний поединок в сентябре 2018 года на Bellator 206. Тогда бразильский ветеран техническим нокаутом уступил Куинтону Джексону.

44-летний Белфорт в сентябре текущего года провел боксерский бой против Эвандера Холифилда, победив легенду бокса нокаутом в первом раунде.